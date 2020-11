Tchad : "l'excision des filles ça date du Moyen-Âge, ce n'est ni le Coran ni la Bible qui vous autorise"

Le chef de l'État s'est exprimé samedi matin à Pala sur la question du mariage des mineurs, des mutilations génitales et de la scolarisation des filles. Idriss Déby a fait part de la "nécessité absolue de laisser continuer les filles" dans leurs études "en arrêtant les mariages précoces".



Il a appelé à arrêter définitivement ces pratiques, ajoutant que son message est valable pour l'ensemble du territoire national.



"Ce comportement moyeux-âgeux, l'excision des filles, c'est pharaonique, ça date du Moyen-Âge, au temps des pharaons. Ce n'est ni le Coran, ni la Bible qui vous autorisent à faire cela. Il faut arrêter", a souligné Idriss Déby.



« Le Tchad n'avancera pas sans la femme »



Idriss Déby a demandé aux partenaires de prendre en compte les soucis majeurs, notamment l’eau et les salles de classe. Il a lancé un message à tous les tchadiens, précisant que la Loi n’autorise pas le mariage des enfants.



Selon lui, toute l’administration et la justice doivent veiller à ce que ces actes ne soient plus pratiqués car « le Tchad n’avancera pas sans la femme ». Et d’ajouter que la Loi doit être mise en œuvre partout sur l’ensemble du territoire.