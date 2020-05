Tchad : l'exportation de la gomme arabique et du sésame "est autorisée"

La direction générale des services des douanes et droits indirects a démenti jeudi, dans un communiqué, toute interdiction des exportations de la gomme arabique et du sésame.



"Depuis quelques temps, des publications diverses sur les réseaux sociaux et dans certains journaux font état d'une interdiction par l'administration des Douanes des exportations de la gomme arabique et du sésame, en faisant passer ces produits, fruits de la cueillette et de nos récoltes, pour des céréales", explique le communiqué.



"L'exportation de la gomme arabique et du sésame est autorisée sur toute l'étendue du territoire, en attendant qu'un arrêté conjoint soit pris par le ministre des Finances et celui du Commerce", ajoute le communiqué.



Il est également précisé que dans le but de permettre un écoulement diligent des produits vers l'extérieur, un délai de trois mois est accordé aux exportateurs pour une pleine et entière observation des procédures.