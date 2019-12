Tchad : l'exportation de produits agricoles vers la Chine se précise

N'DJAMENA - Le document du bureau international de la douane chinoise de mise en quarantaine pour l'exportation des produits agricoles tchadiens vers la Chine a été validé mardi à la Chambre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines et de l'artisanat.



Les opérateurs économiques tchadiens attendaient l'aboutissement de la procédure de mise en quarantaine pour entamer leurs exportations, a indiqué le directeur général du ministère du Commerce, d’Industrie, et de la Promotion du Secteur privé, Tahir Morno Adam.



Le document a été approuvé par des élus consulaires et des agents de différents ministères en charge de la question de la sécurité sanitaire des produits.



Le Tchad peut désormais exporter le sésame, l’arachide et la gomme arabique vers la Chine sans la certification des pays voisins, s'est félicité le président de la CCIAMA, Amir Adoudou Artine.



Tout pays africain qui entend exporter ses produits agricoles vers la Chine doit accomplir cette procédure. La validation du document sera suivie d'un protocole d'accord entre le Tchad et la Chine afin de concrétiser le processus d'exportation.