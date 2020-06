Tchad : l'heure de la récolte pour les jardins potagers du projet AyA

"Le Tchad est un pays très très vaste, mais nous avons une agriculture faible, par ce que notre agriculture manque beaucoup de bras. La solution reviendra aux jeunes de mettre la main sur la terre afin de mieux cultiver. Aujourd'hui, si les USA sont la première puissance économique mondiale, c'est à cause de l'agriculture, pourquoi pas nous", a indiqué Mme. Fatimé Soukar.



Selon le proviseur Dingamnayal Soyom, "cette initiative de l'ONG Aya est non seulement salutaire, mais aussi humanitaire, en faveur des jeunes pour mieux affronter cette période de crise sanitaire et même après la Covid-19."



Baba Nadjitoungar Eugéne, un élève ayant bénéficié de la formation, s'est félicité de cette initiative enrichissante : "Dieu merci, nous avons beaucoup bénéficié à travers cette formation, surtout en techniques de culture maraîchère et en entretien de jardin."