Tchad : l’hommage émouvant de Pr. Ahmat Mahamat à Kabadi

« Je ne peux pas parler sans pleurer », c’est par ces mots que l’ancien ministre de la Justice, Pr. Ahmat Mahamat Hassan a prononcé un discours d’hommage à Dr. Haroun Kabadi dimanche dernier, alors que le président du Conseil national de transition et secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS) venait de rentrer de Paris après un séjour sanitaire prolongé.



Démentant les rumeurs sur sa mort. Dr. Haroun Kabadi est descendu bien portant de l’avion Air France qui assure la liaison Paris-N’Djamena. Il a été accueilli par une foule de personnes.



« Cet homme, il m’a cherché, il m’a intégré et je suis revenu avec mon doctorat de France », explique Pr. Ahmat Mahamat Hassan, visiblement ému. Il rend hommage à celui « qui a perdu l’homme avec lequel ils ont cheminé pendant 30 ans » en faisant allusion au défunt président Idriss Deby Itno.



L’émouvant discours n’est pas passé inaperçu et est largement relayé sur les réseaux sociaux, suscitant une vague de réactions diverses et variées.