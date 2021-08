Tchad : l'hôpital Le Bon Samaritain reçoit un don d'équipements de la fondation Théos

N'Djamena - La fondation Théos a remis ce 10 août un don de matériels et d'équipements à l'hôpital Le Bon Samaritain à Walia. Le don vise à renforcer les conditions de traitement des malades car "la vie n'a pas de prix ".



Le président de la fondation Théos, Yombombé Théophile, a déclaré que ce don "est une vision de solidarité avec les personnes vulnérables pour soutenir une excellence éducation et une bonne formation dans le domaine médical en associant la théorie à la pratique".



Le don est composé de plusieurs matériels et équipements médicaux destinés à l'anesthésie, la réanimation, la chirurgie générale et digestive, l'ophtalmologie, la radiologie ou en encore le traitement de la stérilité. Il servira notamment aux étudiants en médecine et infirmiers durant leur formation.



Père Yves Djofang, directeur général du CHU Le Bon Samaritain, s'est félicité de ce geste qui soulagera les souffrances des patients qui fréquentent l'hôpital. Il a estimé que le moment est bien choisi car la structure de santé traverse des difficultés face à la Covid-19 qui a ralenti son bon fonctionnement.



La cérémonie a pris fin avec la présentation des équipements et matériels au personnel.