Tchad : l’hôpital d’Amdjarass équipé d’un scanner de dernière génération

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention annonce un renforcement des formations sanitaires en équipements médicaux techniques de prise en charge.



C’est ainsi que l’hôpital province d’Amdjarass « vient d’être doté d'un scanner de 32 barrettes, de la dernière génération », a indiqué ce 27 décembre, le département ministériel.



Avec cette installation du scanner, les patients d’Amdjarass et des autres localités ne feront plus le déplacement à N’Djamena, pour solliciter un examen au scanner.



Ce renforcement a été fortement salué par les populations.