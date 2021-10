Tchad : l'hôpital provincial d'Am Timan reçoit du matériel médico-technique

Plusieurs équipements médico-techniques composés notamment d'un écographe, un électrogramme, 15 glucomètres, quatre extracteurs d'oxygène, quatre ventilo non invasifs et deux chariots de soins, ont été remis à l'hôpital provincial d'Am-Timan par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale à travers la Coordination nationale de riposte sanitaire (CNRS). C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée dans les locaux dudit hôpital en présence des autorités administratives civiles, militaires et du personnel soignant.



Remettant officiellement les matériels au délégué provincial sanitaire du Salamat, Adoum Mahamat Tidjani, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a remercié le ministère de la Santé publique pour ce don important. Il a exhorté les responsables sanitaires à l'utiliser de manière rationnelle afin que la population puisse suffisamment en bénéficier.



Réceptionnant le matériel, le directeur de l'hôpital provincial, Adam Youssouf a déclaré que ces équipements viennent rehausser le plateau technique de son institution et permettre de mieux prendre en charge les malades.



Pour finir, il a remercié le gouvernement qui a pensé à l'hôpital provincial d'Am-Timan par ce don salutaire qui aidera le personnel soignant à bien s'occuper des malades.