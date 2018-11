Tchad : "l'ignorance tue plus que la maladie", Hinda Déby

La Première Dame Hinda Déby a procédé ce samedi, au lancement de la Campagne nationale « Naître libre pour briller » au Palais du 15 janvier à N'Djamena.



Le SIDA pédiatrique est dans le viseur de cette campagne, lancée conjointement au plan continental par l’OPDAS, Organisation des Premières Dames d’Afrique contre le VIH-SIDA et l’Union africaine. De sa version anglaise « Free to Shine », « Naître libre pour briller » met en avant la sensibilisation en faveur du dépistage et du traitement précoce, pouvant sauver la vie des enfants issus des parents infectés. Cet objectif est exprimé par le slogan de la campagne ‘‘mettre fin aux nouvelles infections du VIH chez les enfants en Afrique d’ici 2030 et garder les mères en bonne santé’’.



Le pari est réalisable si tout le monde s’implique, soutiennent les différents intervenants. « Aujourd’hui si quelqu’un meurt du SIDA, c’est qu’il veut mourir », a estimé le Point focal de l’OPDAS Tchad et présidente du comité d’organisation, Mme Ngarbatna Oudjimbeye Soukate. Elle a indiqué que des relais communautaires, identifiés par les siens, vont sillonner tous les quartiers de N’Djamena pour sensibiliser sur le bien-être des populations.



"Seule une prise de conscience peut changer la tendance qui est aujourd’hui à la hausse s’agissant de la maitrise de la transmission", d’après la Représentante de l’Unicef au Tchad. Dr Viviane Van estime que seulement un enfant sur huit a accès au dépistage, ce qui est loin de garantir une génération sans Sida. Cela dépend des parents qu’elle invite avec insistance, au même rang que les autorités, afin d’user de leur pouvoir pour influencer positivement le combat contre le Sida.



Rappelant la portée de cette campagne, la Première Dame a expliqué que ce projet présente un intérêt vital au regard des ravages causés par la maladie. Contribuer à arrêter la propagation est selon elle, une obligation citoyenne pour dresser un mur contre l’ignorance qui, à ses yeux, tue plus que la maladie. La Première Dame croît fermement que l’élimination du Sida est possible par l’existence des moyens préventifs qui restent à être généralisées pour sauver la génération actuelle et la postérité.