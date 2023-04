Tchad : l'imam de Laï appelle à l'union sacrée et à la paix lors de la prière de l'Aïd

Les fidèles de Laï ont célébré l'Aïd Al-Fitr almoubarack en même temps que les autres musulmans du pays. Plusieurs personnalités telles que le ministre de la santé publique et de la prévention, Abdelmadid Abderrahim, et le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, représentant la gouverneure, ont participé à la prière de la fête qui s'est tenue à la place de l'indépendance de Laï le 21 avril.



L'événement a réuni près de 1000 personnes habillées en grand boubou et récitant le tagbir aliram peu avant l'arrivée de l'imam. À 8h45, le ministre de la santé publique et de la prévention, Abdelmadid Abderrahim, est arrivé pour accomplir ses obligations religieuses à Laï. À 9h pile, l'imam Mahamat Saleh Adoum est apparu et la prière a commencé en présence de nombreux fidèles venus des quatre coins de la ville.



Après la prière, l'imam a saisi l'occasion pendant son sermon pour inviter les musulmans à l'union sacrée autour du pays, rappelant qu'une nation ne peut se développer sans passer par des périodes difficiles. Il a également encouragé les fidèles à faire des dons et à véhiculer le message de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique.



La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des leaders des différentes confessions religieuses de la région. Elle s'est achevée dans une ambiance conviviale et fraternelle, marquée par des échanges chaleureux entre les fidèles musulmans et les habitants de Laï.



Après la prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé se sont rendus à la résidence de la gouverneure pour adresser leurs vœux de paix à la première autorité de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane. En réponse, la gouverneure a formulé ses vœux de paix, de santé et de prospérité à tous les Tchadiens de l'intérieur comme de la diaspora.