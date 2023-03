Tchad : l'imam de la grande mosquée de Massakory clarifie les réticences sur le marquage des animaux

L'imam de la grande mosquée de Massakory a participé à une campagne de sensibilisation organisée par le Ministère de l'élevage et des productions animales sur la nécessité de marquer les ovins et les caprins. Après avoir expliqué aux éleveurs l'importance de la vaccination et du marquage, l'imam Mahamat Moustapha a rappelé à ses fidèles qu'il est de leur responsabilité de protéger leurs richesses, conformément aux principes de l'islam.



L'imam a également souligné que la religion recommande de demander conseil aux experts en cas d'incertitude, car le savoir se trouve auprès de ceux qui le maîtrisent. Il a encouragé les éleveurs à consulter des vétérinaires pour obtenir des instructions sur le marquage des animaux, en ajoutant que l'islam encourage la prise en compte des avis divergents.



L'imam a également abordé les rumeurs de réticences sur le marquage, notamment pendant la fête de Tabaski. Il a expliqué que si un animal est légèrement blessé lors du marquage, cela ne pose aucun problème pour le sacrifice rituel de l'islam.