Tchad : l'impact de la canicule constitue une menace à l'écosystème

Le climat du pays varie de désertique à semi-aride dans le nord et le centre, à une prédominance de la savane tropicale dans le sud. Pendant les mois de mars, avril et mai, une importante vague de chaleur frappe le territoire, menaçant l'écosystème qui conduit souvent à l'assainissement des points d'eau et des arbres.



Classé 5ème sur 191 pays dans l'indice de risque selon le Centre des connaissances en matière de gestion des risques de catastrophe (2022), le Tchad est l'un des pays du monde les plus exposés aux inondations, sécheresses et aux épidémies.



En effet, ces vagues de chaleur des mois de mars, avril et mai se font ressentir dans presque tout le territoire, créant souvent une sécheresse dans certaines localités où les points d'eau tarissent, obligeant les éleveurs à migrer vers d'autres localités, dans l'espoir d’abreuver leurs bétails, et cela crée souvent des tensions entre les éleveurs et les agriculteurs, suite à la gestion d'espace. Cette forte canicule affecte également la vie de la population rurale qui vit dans la précarité.



Certains villages éprouvent d'énormes difficultés, face à la sécheresse poussant les habitants à aller chercher de l'eau à une longue distance, des milliers de bétails et des espaces meurent chaque année, à cause de la sécheresse causée par la forte canicule. En 2024, les fortes vagues de chaleur avec un pic dépassant les 44 degrés, ont menacé l'environnement du pays.



Ce phénomène climatique a occasionné l’assèchement des milliers des arbres fruitiers, notamment des manguiers, ainsi que des pertes en vies humaines ont été enregistrées, suite à cette forte chaleur qui a frappé le pays. Cette chaleur a eu un impact sérieux sur l'écosystème menaçant également le bassin du Lac Tchad, ainsi que ses ressources naturelles et halieutiques.



Selon les données publiées par Gutierrez en 2021 sur les changements climatiques au Tchad, et partagées sur la page de la Croix-Rouge du Tchad, la température annuelle moyenne au pays a augmenté d'environ 0,2 - 0,3 °C par décennies de 1960 à 2015. D'ici à 2050, la température dans la région devrait augmenter d'au moins 2,5 - 3,5 °C dans le cadre d'un scénario de concentration élevée de gaz à effet de serre (SSP-5 8,5) et de 1,5 - 2,5°C dans le cadre d'un scénario de faible concentration de gaz à effet de serre (SSP2 - 4,5) (Gutierrez, 2021).



Face à l'ampleur de ce phénomène, une prise de conscience s'impose, puisque la question liée aux aléas climatiques touche presque le monde entier, ces vagues de chaleur peuvent directement menacer l'écosystème, et cela pourrait impacter sur la vie des êtres humains. II est donc impératif de faire face à cette situation en menant des actions, notamment la plantation des arbres, la réduction des carbones à l'effet de protéger la couche d'ozone.



Aussi, il faut une sensibilisation à grande échelle afin de prévenir les inondations et les conséquences des sécheresses à long terme. Cette situation nécessite également la mobilisation de la communauté internationale, des partenaires comme les organisations non gouvernementales (ONG), le gouvernement ainsi que la société civile, afin de pouvoir faire face aux aléas climatiques qui frappent durement le continent africain en général et le Tchad en particulier.