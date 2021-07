Tchad : l'impact de la crise sanitaire sur l'économie au centre d'un débat à Ati

Le Centre d'études et de recherches sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable (CERGIED) a organisé vendredi une conférence publique sur l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'économie, le budget de l'État et le financement des politiques publiques au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) d'Ati.



La conférence a eu lieu en présence des leaders de la société civile, associations, groupements de femmes, chefs de carré, étudiants et jeunes d'Ati.



Les différentes thématiques ont été abordées par Koularessem Peurbo, juriste chargé de l'information et de la communication au CERGIED et Mbairassem Simael, économiste chargé de politique publique au CERGIED.



Selon Koularessem Peurbo, la dimension économique couvre l'impact sur l'agriculture, le commerce, le secteur privé, particulièrement les PME, le tourisme, le transport, l'éducation et les activités minières avec la perte substantielle de revenus. Elle touche également l'augmentation des prix de produits vivriers consécutifs à la rupture de la chaîne d'offre ainsi que les effets indirects liés à une faible position fiscale du gouvernement consécutive aux dépenses élevées pour contrecarrer la crise et aux entrées fiscales très réduites.



M. Mbairassem Simael, économiste chargé de la politique publique au CERGIED, a expliqué de long en large l'impact de la pandémie sur l'économie et le budget de l'État. Les finances publiques sont également affectées par la Covid-19 tandis que le déficit budgétaire en 2020 et 2021 s'est creusé en raison des recettes pétrolières et de l'augmentation des dépenses.



La CERGIED bénéficie d'un financement de l'Union européenne dans le cadre de son activité.