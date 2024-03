Tchad : l’importation massive du ciment préoccupent les autorités

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ahmat Abdelkérim Ahmat, a rencontré ce mercredi 20 mars 2024, les membres du syndicat des quincaillers du Tchad, dans le but de préserver les industries locales et de promouvoir la consommation des produits nationaux, rapporte le département ministériel.



Lors de cette rencontre, le ministre a enquêté sur les raisons majeures qui sont derrière l'importation massive de ciment, au détriment de celui produit localement par la CIMAF, la SONACIM, et d'autres entités.



Les échanges ont mis en lumière l'indisponibilité et le prix peu compétitif du ciment « made in Chad », entravant ainsi sa commercialisation, précise le ministère.



En outre, le manque d'organisation dans la distribution, et l’absence du marketing efficace concernant la qualité, ont été identifiés comme des facteurs supplémentaires. Chérif Ali Saleh, président du syndicat des quincaillers, et Tahir Mourno Adam, secrétaire général du ministère, ont annoncé les prochaines étapes de cette rencontre.