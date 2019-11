Tchad : l'inefficacité du suivi-évaluation, une cause d'échec des projets

Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, a présidé mercredi l'ouverture d'un atelier de validation technique du rapport annuel 2018 de suivi de la mise en oeuvre du Programme national de développement 2017-2021.



L'atelier vise à s'assurer que les allocations des ressources mobilisées par le Tchad et ses partenaires obéissent aux critères minimums requis par les procédures communément admises, y compris l'efficacité et l'efficience dans la délivrance des services de qualité aux potentiels bénéficiaires.



"Vous n'êtes pas sans ignorer que la réussite de tout programme ou projet de développement nécessite un mécanisme de suivi-évaluation efficace qui permette d'apporter des éventuelles corrections aux manquements constatés afin de garantir l'atteinte des résultats escomptés", a indiqué Dr. Issa Doubragne.



L'échec de la plupart des projets et programmes dans les pays en développement est lié majoritairement à l'inefficacité des mécanismes de suivi-évaluation. Fort de ce constat, la République du Tchad voudrait faire du suivi-évaluation l'un des facteurs de réussite du PND 2017-2021. Un accent particulier est mis sur le mécanisme de suivi-évaluation à travers la création de la direction chargée spécialement du suivi-évaluation du PND 2017-2021.



Le document soumis à validation présente un intérêt capital dans le sens où le gouvernement et ses partenaires plaident de plus en plus en faveur d'un suivi appuyé de toutes les politiques de développement à travers des rapports de suivi.



D'après le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, ces rapport peuvent servir d'outils d'alerte précoce afin de corriger les erreurs de mise en œuvre et apporter des solutions de redressement.



Ce deuxième rapport de suivi de la mise en œuvre du PND 2017-2021 prend en compte l'analyse de la performance contrairement à celui présenté en 2017. L'établissement d'un rapport de suivi de manière régulière peut servir d'outil de communication et de plaidoyer afin de renforcer le dialogue de partenariat et la préservation d'un climat de confiance entre d'une part le gouvernement et ses partenaires et sa population d'autre part.



Le système de suivi-évaluation du PND repose sur une approche participative permettant d'apprécier les produits et les niveaux d'atteinte des effets sectoriels de chacun des programmes du PND. Il constitue un processus permanent de dialogue et de concertation entre les parties prenantes et se focalise sur la collecte nécessaire à la prise de décision.



Le présent atelier qui regroupe toutes les parties prenantes vise à valider le "draft zero" du deuxième rapport de suivi du PND 2017-2021.



Le ministre a encouragé les partenaires à apporter davantage de soutien aux efforts engagés par le gouvernement depuis l'avènement de la 4ème République, à travers les nombreuses et importantes réformes institutionnelles qui touchent l'ensemble des secteurs vitaux du pays.