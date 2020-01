Tchad : l'infertilité chez les femmes, des préjugés et discriminations à briser

La fondation Merck, en partenariat avec la fondation Grand coeur, a organisé jeudi à N'Djamena, une formation en faveur des médias sur la santé « Merck plus qu’une mère ».



Plus de 80 journalistes et responsables de médias ont pris part à la formation à l'hôtel Radisson Blu, axée sur le "rôle des médias pour briser la stigmatisation autour de l'infertilité et les femmes infertiles au Tchad et dans le reste de l'Afrique."



La formation a été initiée pour aider les journalistes à comprendre le problème de l'infertilité dans les communautés africaines et à apprendre les meilleures pratiques médiatiques pour couvrir ces sujets et sensibiliser la population.



Plusieurs questions ont été débattues avec des spécialistes en gynécologie, Dr. Fatimé Tambocha et Dr. Gatou Madingar.



Selon Dr. Daniel Tarh, le responsable de la fondation Merck, "l'infertilité en Afrique est toujours un sujet tabou. Les femmes ou les couples qui n’ont pas d’enfants sont toujours regardés comme des vaut rien comme les incapables. Mais ce sujet doit changer. Si vous avez des enfants ou pas, vous pouvez toujours être utile à la société."



Il a expliqué que pour faire passer un message, il n'y a pas plus efficace que le média. Ceux-ci pouvant informer chaque foyer avec des informations.



"Nous devons travailler main dans la main pour faire passer le message. Les femmes ne sont pas les seules responsable de l'infertilité, même les hommes peuvent être la cause de l’infertilité. Le parcours de traitement doit être en couple, et non uniquement les femmes", a souligné Dr. Daniel Tarh.