Tchad : l’infidélité masculine est un sujet tabou

Haroun trompe sa femme, mais c’est lui qui a toujours raison. En effet, l'infidélité des femmes laisse des bruits de toutes sonorités, mais celle des hommes est un sujet tabou. Car ce dernier est considéré comme un chef de la famille donc tout est permis.



Pressé pour se rendre au travail, Haroun a oublié son téléphone à la maison. À l'improviste, son téléphone sonne, Hawa sa femme décroche et c’est sa maîtresse qui est au bout d'un fil. Répondant mon mari est sorti, celle-ci rétorque avec des injures (azaba). Une réponse qui a mis Hawa en colère, au point où elle a raccroché le téléphone.



Difficile pour elle de gérer cette situation, elle a appelé sa mère pour trancher l'affaire. A sa grande surprise, devant ses voisins et son mari, sa maman a donné raison à son beau-fils : « ma fille, ne décroche jamais le téléphone de ton mari, il est libre de prendre une autre femme, pourvu qu’il prenne bien soin de toi et de tes enfants », explique-t-elle.



Hawa est sans mot dire, elle n’a que les larmes aux yeux. Cependant, l'on se demande ce qui pousse les hommes mariés à entretenir des relation extra-conjugales ? « Ce n'est pas une surprise, l'aspect culturel pousse des hommes mariés à l'infidélité », explique Amadou, diplômé en histoire à l'université de Ndjamena.



Contrairement à Sophie, sociologue de formation, « plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène, mais c'est un mal qu'il faut soigner », explique-t-elle. « C'est un sujet qui a occasionné beaucoup de palabres, source de divorce dans certains foyers », estime Gracia.



Selon Solkem, diplômé en philosophie, « ce phénomène a nécessairement une explication et de lourdes conséquences sur la santé et les enfants. Le gouvernement doit intervenir, car souvent, c'est l'homme qui a raison », explique-t-elle. Faut-il recenser les hommes et femmes mariés ?

Le port de l'alliance ne suffit pas. De toute façon, le vrai amour fait du mal, dit-on.