Tchad : l’informatique doit s'apprendre dès le primaire !

Dans la cour de l’établissement primaire "La nouvelle génération plus'’, quelques élèves se pavanent. Autour d’un dispositif de jeu pour enfants, Céline, enseignante au primaire, laisse tomber son cartable. Entre temps, une petite salle à l’angle gauche est toute particulière. Des vas et vient des enfants se multiplient. Dans cette salle d’informatique, des enfants majoritairement âgés de 7 ans. Chaque élève dispose d’un ordinateur. Mingeumadji Guetangar Lucie, enseignante en informatique, indique à l'un des élèves l’endroit ou se trouve l’icône pour accéder à un jeu pour enfants, installé sur l’ordinateur.



« De nos jours, le monde est satellitaire. Nous vivons dans un monde dominé par la technologie. Il faut que les enfants apprennent à se familiariser avec l’outil informatique dès le bas âge », explique Mingeumadji Guetangar Lucie. L’ultime besoin d’apprendre à ces enfants de toucher au clavier est la première tâche que s'assigne Lucie.



Par la suite, les établissements devraient également apprendre aux enfants ayant dépassé la maternelle à saisir des poèmes et s’exercer à maîtriser plus de notions en informatique. « Au niveau du CP, nous apprenons beaucoup plus aux enfants : les jeux à travers un programme spécial dédié aux dessins animés. Pour les classes suivantes, nous faisons un peu plus », nous explique-t-elle.



Il y a en tout 14 ordinateurs équipés. La jeune enseignante s'occupe de la moyenne section jusqu’au CM2. « Arrivé au CM2, l’enfant peut travailler normalement. Il peut faire la saisie de texte. Au CP, il apprend à découvrir les outils informatiques, l’environnement de la machine, les périphériques », détaille Lucie. Cela pour que les élèves ne soient pas à la traîne des nouvelles technologies de l’information et de la communication.