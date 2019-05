Tchad : l'initiative "Juste prix" saluée par la société civile

Le président de l’Action des jeunes pour la paix, le développement et l’émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat El-Mahadi Ali, a fait ce samedi, un point de presse à la Maison des médias du Tchad, afin d'encourager les plus hautes autorités pour les instructions données au trésor public d’éponger les arriérés des dettes intérieures des opérateurs économiques.



L’AJPDET encourage et salue les opérateurs économiques, sous la bannière de la Chambre de commerce, qui entreprennent une initiative de lutte contre la flambée des prix de denrées alimentaires dans les différents marchés pendant ce mois de Ramadan.