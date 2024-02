Tchad : l'innovation agricole, une piste pour maintenir les jeunes au niveau local dans la Tandjilé

Face à l'exode massif des jeunes du village de Tandjile vers des horizons prometteurs, une réunion des chefs traditionnels de cette province a été organisée pour discuter des moyens de retenir la jeunesse locale en valorisant les terres agricoles comme leviers de prospérité et de développement.



Le Ministre des Télécommunications et de l’Economie Numérique, Boukar Michel, originaire de la région, a souligné l'importance du développement agricole et de la création d'emplois pour retenir les jeunes. Il a mis en avant le potentiel agricole de la région et l'urgence d'adopter des pratiques agricoles modernes et des technologies avancées pour augmenter la productivité et générer de nouvelles opportunités économiques.



Il a appelé à motiver les jeunes à envisager l'agriculture comme une carrière viable et enrichissante, en proposant des formations, des programmes d'accompagnement, et des initiatives de mentorat pour partager les connaissances et la passion pour le secteur agricole. L'objectif est de créer des emplois diversifiés dans le secteur agricole, allant de la production à la transformation alimentaire et à la distribution, en mobilisant les ressources et l'expertise locales pour développer l'économie de la région et offrir des perspectives d'avenir aux jeunes.