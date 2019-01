Tchad : l'insécurité dans le Borkou préoccupe les autorités régionales

Le gouverneur de la province de Borkou, Daoud Ahmat Béchir a tenu cette semaine une réunion avec les responsables de la sécurité, préfets, sous-préfets, chefs de canton et représentants des communautés résidentes dans la ville de Faya. Il a rappelé les missions et défis sécuritaires qui s'imposent à eux et a délivré des instructions du ministère de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale.



Le gouverneur a évoqué entre autres la recrudescence de l'insécurité dans le Borkou et ses conséquences, l'assassinat de deux voyageurs en provenance de Moussoro dans la province du Bahr El Gazhal le 8 janvier dernier par des bandits armés qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas été retrouvés malgré le déploiement de la gendarmerie qui est à leurs trousses et les incidents survenus dans le département de Borkou Yala.



Il s'est adressé aux chefs traditionnels et représentants des communautés résidentes de Faya et a fait part de sa colère contre le laxisme des administrés, tout en déplorant des mauvais comportements. Daoud Ahmat Béchir a demandé à chaque responsable de sensibiliser les communautés car "ils sont directement impliqués dans la lutte contre l'insécurité". Il espère un rapide changement de mentalité ainsi qu'une transparence et une équité dans toute décision.