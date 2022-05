Tchad : l’insécurité va grandissant dans le département des Monts de Lam

L’insécurité va grandissant dans le département des Monts de Lam précisément dans la sous-préfecture de Laramanaye. Il ne se passe un seul jour où les paysans ne sont enlevés contre rançon, torturés, des femmes violées par des hommes armés qui sèment la terreur sous le regard impuissant des forces de défense et de sécurité présents dans la localité.



Il y quelques jours, un censeur du lycée de Mbaïbokoum a été enlevé en pleine nuit par des hommes armés qui réclament une rançon pour sa libération. Malgré l’alerte lancée par sa femme, les ravisseurs ont tiré à balles réelle en direction des voisins venus à la rescousse, avant de prendre la fuite avec leur otage.



Un autre paysan a été enlevé et torturé par des hommes armés qui l'ont accusé d’avoir volé 12 de leurs armes à feu qu’ils avaient caché dans une grotte à proximité du champ de ce dernier. Pendant sa captivité, le pauvre paysan qui ne reconnait pas avoir pris ces armes, a subi les pires tortures. Il s’en est sorti avec des blessures sur plusieurs parties de son corps.



Après 11 jours de captivité, il sera finalement relâché par ses ravisseurs qui ont fini par comprendre qu’il était innocent.



Une jeune femme a également été violée par un homme armé en brousse, alors qu’elle ramassait du bois mort. Selon le témoignage de la victime, son agresseur l’a surpris par derrière avec un couteau. Elle s’est débattue et a fait tomber le couteau des mains de son agresseur qui a sorti une machette. Prise de peur, elle est restée immobile. Elle va ensuite être ligotée et attachée toute nue contre un arbre. Son ravisseur va ensuite abuser d’elle avant de la laisser partir au bout de 4 heures de temps. Maintenant, elle vit avec ce traumatisme et a peur de se rendre au champ toute seule.



En ce moment, les habitant de ces localités vivent dans la terreur et ne savent à quel saint se vouer. Chaque jour, ils sont sur le qui-vive, en se demandant à qui le prochain tour.