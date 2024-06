Tchad : l’insomnie des élèves en préparation du BEF, une course contre la montre

À l'approche de la composition du Brevet d'études fondamentales (BEF), certains élèves en classe d'examen traînent les pieds pour réviser leurs leçons, mais se retrouvent rattrapés par le temps. Ils ne se sentent pas encore prêts pour cette échéance cruciale. Ce réveil tardif, pour se mettre au travail, leur ôte le sommeil.



Les élèves s'activent pour s'entraîner intensivement. La préparation de la composition du BEF devient source d'insomnie pour certains, comme Marguerite, Brigitte, Christoph, et Hawa. Ces élèves admettent ne pas avoir suffisamment exploité les chapitres qui pourraient leur permettre d'affronter l'examen avec confiance.



Munis de divers documents, cahiers, fascicules et livres, ils passent de longues heures à fouiller tout ce qui pourrait contenir des sujets potentiels pour l'épreuve. D'autres se regroupent pour des sessions d'entraînement, passant du temps à discuter de sujets tels que les mathématiques, la physique-chimie et l'étude de textes.



Ils traitent les anciens sujets d'examen, estimant que c'est une bonne méthode. « Souvent, ce sont les anciens sujets qui reviennent à l'examen, c'est pourquoi nous basons beaucoup notre entraînement sur eux », affirment Adeline et ses camarades, munis de craies. Si certains se réfèrent aux anciens sujets et aux fascicules, d'autres font confiance à leurs cours.



« Il faut bien apprendre ses leçons pour comprendre. Cela nous rassure, même face à n'importe quel sujet, nous serons capables de le traiter », disent-ils.



Tandis que certains candidats ne se sentent pas encore prêts pour affronter les épreuves, d'autres sont confiants et attendent sereinement le jour de l'examen, convaincus que les leçons apprises suffisent. Les irrégularités telles que l'absence répétée de certains enseignants, et les chapitres non exploités, créent de l'inquiétude chez certains candidats. Ils courent de gauche à droite pour renforcer leurs capacités intellectuelles, en collectant et en traitant les anciens sujets.



« Il y a toujours des élèves retardataires qui attendent l'approche de l'examen pour se mettre au travail », indique Guipelbé, enseignant. À l'approche de la composition, certains apprenants essaient de réviser toutes les matières le même jour, ce qui est impossible et devient rapidement ennuyeux. L'examen se prépare dès le début de l'année scolaire, en septembre ou octobre.



Comme le dit un adage, « on n'élève pas le chien le jour de la chasse. » Bonne chance aux candidats.