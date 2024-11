Tchad : l’inspecteur pédagogique de Mbikou en visite dans les écoles

S’imprégner de l’effectivité de la reprise des classes, lancée depuis le 1er octobre 2024, et constater l’état des salles de classe et le nettoyage des cours dans les différentes écoles de l’inspection de Mbikou, mais aussi et surtout vérifier la présence effective des enseignants et les documents obligatoires, tels sont les objectifs de la visite de l’inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire de Mbikou, Tomdongarti Ngaredim, ce 05 novembre 2024.



De l'école officielle de Kome Mbairabetole, à l’école catholique communautaire, en passant par l’école EET et ACT de Kome Mbairabetole, cela constitue la première étape de la visite de l’inspecteur.



Partout où l’équipe de l’inspection passe, le coordonnateur des activités de l’inspection pédagogique de Mbikou, Dandadji Ayouba, s’est entretenu avec les directeurs d’école, pour recueillir certaines des difficultés d’ordre pédagogique, pour des orientations.



Ces difficultés énumérées par certains directeurs sont entre autres, l’insuffisance des mobiliers, des matériels didactiques, l’insuffisance de structures d’accueil et le manque de forage d’eau. Toutes ces difficultés se résument sur le non engagement des parents sur le paiement de la scolarité des enfants.



Les directeurs ont salué cette visite de l’inspecteur qu’ils qualifient de nouvel politique en matière de l’éducation pour tous. L’inspecteur pédagogique de l’enseignement primaire de Mbikou, Tomdongarti Ngaredim, a noté avec satisfaction la motivation et l’engagement du personnel enseignant, pour la présence effective, et invite les enseignants à garder le même élan, pour sauver le système éducatif 2024-2025, avec une réussite qui sera appréciée de tous.



Il faut noter que la visite de l’inspecteur pédagogique de Mbikou, dans les établissements élémentaires, est l’expression physique de l’importance que les plus hautes autorités accordent à l’éducation des enfants, et aux enseignants pour leur engagement à la formation, et à l’encadrement des enfants.