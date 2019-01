Tchad : l'internet, un instrument au service du développement socio-économique

Le 4ème forum national sur la gouvernance de l'internet au Tchad s'est tenu ce lundi 31 décembre 2018 à N'Djamena. Cette année, le thème est axé autour des enjeux de l'économie numérique au Tchad. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la grande salle du Centre national de recherche pour le développement (CNRD), en présence d'un représentant du ministère des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).



"Le thème de cette année n'est pas fortuit. Aujourd'hui, les nouvelles technologies offrent des solutions aux grands défis qui se présentent à nous. Le principe de base fondant la gouvernance de l'Internet est le respect de l'ouverture de l'Internet, la neutralité du réseau, la neutralité technologique et la transparence. Le forum doit permettre de bâtir un climat de confiance entre les différents acteurs de l'écosystème national de l'Internet par une meilleure programmation et organisation. Nous aspirons à ce que notre cher pays le Tchad devienne le Singapour de l'Afrique en matière de TIC", a déclaré le président du comité d'organisation, Abdeljelil Bachar Hong.



Selon la directrice générale du ministère des Postes et des NTIC, Halime Assadiya, représentant la ministre, il est aujourd'hui reconnu et accepté que les TIC de manière générale et l'Internet en particulier sont parmi les facteurs déterminants pour le développement d'un pays. "Fort de ce constat, le président de la République a fait intégrer le plan d'action du sommet mondial sur la société d'information dans la politique de développement du Tchad en transformant le ministère des Postes et des NTIC. Il a ensuite fait adopter une stratégie nationale de développement des TIC dont la mise en oeuvre à transformée considérablement le secteur. En 2004, le gouvernement a créé l'agence de développement des TIC dédiée uniquement au développement des TIC au Tchad. Plusieurs lois et ordonnances ont été adoptées. Le dernier exemple en date est la création de l'ENSATIC, une école destinée à former des cadres et jeunes dans les TIC", a-t-elle relevé.



Selon Amalkher Djibrine souleymane, vice-président du Conseil économique, social et culturel de l'union Africaine (ECOSOCC-UA) et présidente de l'ONG NIVIRNA, "le choix de ce thème est motivé par l'importance que joue l'économie numérique au Tchad, surtout en temps de crise". Il vise à répondre à plusieurs questions majeures, à savoir : comment financer le développement numérique durable ; comment faire bénéficier le Tchad des immenses ressources et opportunités provenant du numérique générées par l'Afrique et le monde ; comment faire passer le Tchad du statut actuel de consommateur du numérique à celui d'acteur durable des TIC ; et quels sont les axes prioritaires qui amènent les ressources numériques générées par l'Afrique à être utilisées en tant que levier financier pour le développement du Tchad.



L'objet global des organisateurs est de contribuer à la gouvernance de l'internet afin qu'il soit un instrument qui assure le développement socio-économique au Tchad.