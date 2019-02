TCHAD Tchad : l’intervention militaire française est "politiquement inopportune", Kebzabo

Alwihda Info | Par Malick Mahamat Tidjani - 21 Février 2019 modifié le 21 Février 2019 - 22:05





Le chef de fil de l’opposition démocratique, Saleh Kebzabo a animé ce jeudi 21 février 2019, à son domicile, une conférence de presse pour condamner l’intervention militaire française contre les rebelles de l’UFR de Timan Erdimi. Il se dit surpris que l’aviation française ait mis plusieurs jours pour anéantir une colonne de 50 véhicules et que le gouvernement tchadien n’ait pas été en mesure de mobiliser l’armée, pourtant réputée forte et redoutable pour affronter les rebelles. et a dû recourir à une force étrangère pour se maintenir au pouvoir.



Selon le chef de file de l’opposition démocratique, Saleh Kebzabo, "l’intervention militaire française dans ce conflit tchado-tchadien est politiquement inopportune, juridiquement incertaine et militairement disproportionnée". Il indique que l’intervention française contre les rebelles tchadiens "suscite donc plus qu’une réprobation, une condamnation, et place de fait le gouvernement tchadien dans une position d’illégitimité et de dépendance absolue à l’égard de la France."



D’après lui, dès qu’il a repris le contrôle de la situation, le gouvernement tchadien s’est lancé dans une série de déclarations guerrières pour menacer les partis politiques de l’opposition et des associations de la société civile de dissolution pour n’avoir pas soutenu le gouvernement. « Cette méthode anti-démocratique aux allures de parti-état relève d’un passé à jamais révolu que les tchadiens avaient oublié. Il est fondamental de rappelle les dispositions pertinentes de la Constitution qui condamnent aussi bien la conquête du pouvoir par les armes, que le maintien au pouvoir par la force des armes », ajoute-t-il.

En outre, les partis politiques de l’opposition réitèrent leur attachement aux valeurs républicaines fondées sur un Etat de droit respectueux des droits et des libertés individuelles et collectives. Enfin, les partis politiques de l’opposition réitèrent leur appel sans cesse renouvelé pour un dialogue inclusif qui reste plus que jamais d’actualité.



Selon Saleh Kebzabo, dans cette perspective, le rôle attendu de la France est de "convaincre son allié et protégé Idriss Deby Itno d’organiser ce dialogue, au lieu de le soutenir militairement". Par ailleurs, il invite les tchadiens à "plus de vigilance et de responsabilité pour barrer la route aux pourfendeurs de la République et aux adeptes de la pensée unique qui ont un seul but : le renoncement à la démocratie et le retour à une dictature implacable."





