TCHAD Tchad : l'intrigante imprimante qui a coûté 900 millions Fcfa et n'a jamais été utilisée

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Septembre 2020





Le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene a été interpellé lundi à l'Assemblée nationale par le député Oumar Ibni Daoud sur la question de l'entretien du matériel de télécommunications pour le fonctionnement des médias publics.



Le député a fait part de son inquiétude pour la population qui n'est pas desservie par une antenne relais afin de capter la Radio Tchad. Il plaide pour un nouveau projet de radio plutôt que de dépenser des milliards chaque année pour l'entretien.



"Je partage entièrement son constat que depuis 2013, c'est toujours le même discours, qu'on est en train de réparer, qu'on est en train d'acheter mais au risque de me faire démentir par les faits, je pense que nous sommes confiants dans ce que nous disons (...) Le problème c’est plus les hommes qui sont chargés d’entretenir ou de suivre les équipements que les équipements eux-mêmes", indique Chérif Mahamat Zene.



Il rassure que l'émetteur de Gredia, tombé en panne "juste par manque d'entretien" est en cours de réparation.



"J’ai fait le même constat à l’ATPE. J’ai vu une imprimante acquise en 2012 à 900 millions qui n’a jamais été utilisée jusqu’à ce jour en 2020. Personne n’est en mesure de nous expliquer pourquoi on ne l’a pas utilisée et pourquoi on ne l’utilise pas."

"J'ai fait le même constat à l'ATPE. J'ai vu une imprimante acquise en 2012 à 900 millions qui n'a jamais été utilisée jusqu'à ce jour en 2020. Personne n'est en mesure de nous expliquer pourquoi on ne l'a pas utilisée et pourquoi on ne l'utilise pas."

Le 12 août dernier, le ministre s'est rendu au siège de l'ATPE au quartier Bololo de N'Djamena pour s'enquérir des conditions de travail du personnel de l'Agence. "Vous ne pouvez acquérir une imprimerie et ne pas l'utiliser. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire bouger les choses", avait-il déclaré. Lors de cette visite, il a été renseigné que le personnel ne sait pas comment utiliser l'imprimante.

"Le problème ce n’est pas que le gouvernement ne fait pas un effort mais il ne sert à rien d’investir et de jeter des milliards et quand vous apportez des outils aussi performants, ceux qui sont chargés de les entretenir ou de les utiliser ne le font pas comme il se doit, professionnellement et ne se soucient pas de leur entretien. Cela pose énormément de problèmes."

S'agissant du camion de reportage de la Télévision nationale, il est garé suite à une panne. Le ministre explique qu'il a coûté 4 milliards Fcfa : "Le député a fait allusion au car de reportage qui est stationné. Il a parlé de trois milliards mais d'après mes informations, il a coûté quatre milliards. Et je pense que c'est quelque chose d'inadmissible. J'ai besoin certainement de votre soutien pour qu'on puisse avancer dans ce que nous voulons faire. Le problème se situe ailleurs que du gouvernement ou des équipements achetés. Comme on a déjà identifié là où se situe le problème, je pense qu'il sera facile de trouver une solution à la hauteur des attentes, aussi bien du gouvernement, que celle de la représentation nationale."





