Tchad : l’opération Barkhane se défend de tout objectif inavoué

« La base qui est à Faya est une base présente dans le cadre des accords de défense et de coopération qui permet d'avoir une présence française en appui des forces tchadiennes (coopération, missions de partenariat, formation) », souligne le lieutenant-colonel Rémy, conseiller communication de la force Barkhane.



"On est là dans un souci d'appui à la formation. On travaille avec l'armée tchadienne. Les autres fondements qui nous sont reprochés, que ce soit économique ou financier, ne nous concernent pas", précise lieutenant-colonel Rémy.