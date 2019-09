Tchad : l'opération Juste prix est "un échec", selon la DCPDC qui demande une régulation

Le président de la dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur (DCPDC), Moussa Mahamat Mahadi, a interpellé jeudi le chef de l'Etat face à la hausse du prix des denrées alimentaire.



Moussa Mahamat Mahadi a indiqué que "la DCPC sans aucune hésitation, au nom de l’intérêt général, a marqué son aval pour faire partie des principaux acteurs de l’opération Juste prix à travers la signature d’une convention de partenariat, en date du 2 mai 2019, qu’elle a eu avec la CCIAMA, sous le parrainage du ministère en charge du commerce".



La DCPDC justifie son concours à l'initiative Juste prix "dans le souci de juguler les efforts pervers du phénomène de cherté de vie qui malheureusement se traduit par le renchérissement de matière exponentielle des prix des produits de première nécessité, ainsi que de supprimer les faux frais que les consommateurs payent tout au long de la chaine de consommation".



"Le ministère en charge du commerce a fixé les prix des denrées alimentaires sur l’étendue de nos marchés", a rappelé Moussa Mahamat Mahadi.



"Face à cette situation peu reluisante, à la limite asociale pour nos ménages, la DCPDC se pose la question de savoir à quoi et à qui les exonérations ont servi ? il est inadmissible dans un Etat de droit que certains opérateurs économiques défient l’autorité de l’Etat et se substituent en lieu et place du législateur", a affirmé Moussa Mahamat Mahadi.



La DCPDC interpelle le président de la République Idriss Déby afin de "sauver la paix sociale, tout en mettant sur pied un mécanisme performant pouvant éradiquer littéralement le phénomène de la cherté de la vie en mettant un accent particulier à réguler les agrégats macro-économiques de notre pays".