Tchad : l'opération citoyenne "Ma Carte électorale, Mon devoir" est lancée

Dans sa déclaration, Ibrahim Moussa, coordonnateur National de la plate-forme "VIVONS TOUS ENSEMBLE" ou "NI ICHOU KOULINA SAWA", émanation de plus de 200 organisations de la Société Civile, informe que l'objectif de cette opération est de mobiliser les Tchadiens à travers les "PORTEURS DE PAIX" dans les communes et les arrondissements pour susciter une adhésion massive au processus de révision du fichier électoral. Sans cette révision, il ne peut y avoir d'obligation citoyenne, c'est-à-dire le droit de voter.



"Très actifs sur le terrain, nous nous battons ensemble pour véhiculer le message du pardon et l'importance du recensement biométrique jusqu'au Tchadien qui habite le village le plus isolé de notre territoire, afin de permettre une participation massive de l'électorat aux activités prévues et d'opérer un choix clair et en toute conscience lors du référendum du 17 décembre prochain", a conclu Ibrahim Moussa.