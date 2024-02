Tchad : l'opération de recensement dans le secteur éducatif lancée en province

Une délégation menée par le Secrétaire Général du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mahamat Seïd Farah, s'est rendue à Mongo pour rencontrer, le 31 janvier 2024, les acteurs du système éducatif de l'Académie du Centre, couvrant les provinces du Guera, du Batha et du Salamat.



L'opération de géolocalisation des établissements scolaires et de recensement des ressources humaines et matérielles, sous l'égide de l'INSEED, débutera le 1er février. Le Gouverneur du Guera, Mahamat Togou Tchohimi, a souligné l'importance de cette initiative pour améliorer la gestion du personnel enseignant.