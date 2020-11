Tchad : l'opérationnalisation du Fonds de l'entrepreneuriat des jeunes se précise

N'Djamena - Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a tenu jeudi une rencontre de suivi avec les banques dans le cadre du Fonds de l'entrepreneuriat des jeunes.



Le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, le ministre de la Jeunesse et des Sports et la directrice générale adjointe de l'Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE) ont pris part à la réunion.



En tant que président du comité de suivi, le ministre Tahir Hamid Nguilin a tenu à faire le point sur l'opérationnalisation du Fonds de l’entreprenariat des jeunes et des femmes mis en place en milieu d'année. Il annonce la signature et la mise en place des premiers prêts de différentes banques en marge de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat.



Au cours de la rencontre, chaque banque a fait le point sur la situation. "Beaucoup de banques ont reçu plusieurs dossiers. Certains de ces dossiers remplissent les critères, d'autres demandent à être améliorés", explique Tahir Hamid Nguilin.



Selon lui, "il a été convenu qu'il y ait des formations continues". Il sera également fait appel à des experts, cabinets, anciens banquiers et financiers afin de parrainer des jeunes pour faire aboutir les dossiers.



Tahir Hamid Nguilin informe que le gouvernement va se pencher sur une récompense pour les cabinets ou incubateurs "qui auront accompagné, avec toute la technicité et le sérieux, un dossier d'un jeune entrepreneur, et s'il advient qu'un dossier est jugé conforme et financé par une banque".



Des dossiers sont "déjà mûrs dans différentes banques". Ils vont faire l'objet de signatures de prêts la semaine prochaine, en marge de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'objectif est d'accélérer le processus d'opérationnalisation du Fonds pour qu'il puisse profiter aux jeunes et femmes.