Tchad : l'opposition critique le meeting de Déby

L’Union sacrée pour la république (USPR) de François Djékombé note "avec stupéfaction que le MPS qui se dit le plus grand parti politique, n’a en réalité aucun militant convaincu, car pour le meeting du 15 février 2019, des moyens de l’Etat ont été mobilisés et l’on a parcouru les écoles de N’Djamena pour ramasser des élèves et remplir ainsi le stade".



"Idriss Déby en a fait une victoire personnelle, avec ce culte de la personnalité qui rappelle étrangement les périodes du parti unique", selon l'USR.



L’USPR "met en garde M. Déby et son parti, le MPS que cette forfaiture ne passera plus. Par trois fois, le président dit avoir versé son sang pour sauver les Tchadiens. Idriss Déby n’est pas Jésus-Christ pour sauver les Tchadiens avec son sang. Les Tchadiens n’ont jamais sollicité un tel sacrifice humain de la part d’un mortel qui se prend pour un dieu. Après 30 ans de règne sans partage, tout ce que les Tchadiens demandent à leur président, comme il prétend aimer ce pays plus que les opposants dont il s’interroge sur leur nationalité, c’est d’organiser des élections transparentes et se retirer du pouvoir."



"Etre Tchadien, ce n’est pas seulement dans la beauté des discours, être Tchadien, c’est aimer tous les Tchadiens sans discrimination et leur assurer les besoins vitaux comme l’éducation, la santé, l’eau potable, un habitat décent, des salaires décents, des infrastructures routières et ferroviaires, des transports inter et intra-urbains de qualité et au moins deux repas par jour", rappelle l'USPR.



Le parti rappelle que "des pays africains dépourvus de ressources naturelles comme le Burkina, le Rwanda, le Sénégal, la Tunisie, 100 fois plus pauvres que le Tchad, vivent et se développent mieux."