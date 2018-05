Tchad : l'opposition divisée, appelle Déby à l'arbitrage pour régler ses divergences

L'opposition démocratique tchadienne étale au grand jour sa division interne pour des intérêts purement mesquins au détriment de l'intérêt de la masse. Pour preuve, tous les regroupements de l'opposition démocratique lors d'une rencontre à la présidence ce lundi, ont montré leur incapacité à présenter une liste commune de 15 représentants qui devront logiquement intégrer le cadre national de dialogue politique, en vue de préparer les échéances électorales à venir.



La majorité a déjà présenté une liste consensuelle de ses représentants. Pire encore, les partis politiques de l'opposition démocratique ont demandé l'arbitrage du président Idriss Déby pour trancher leur dissension interne liée à la participation de leurs représentants au cadre national de dialogue politique, en vue de présenter la liste paritaire de toute la classe politique.



Une rencontre est prévue demain mardi sous l'arbitrage du président Idriss Deby conformément à la demande insistante de l'opposition démocratique pour choisir les membres de l'opposition démocratique qui vont intégrer le cadre national de dialogue politique.



Face à ce climat de méfiance permanent qui règne entre les différents regroupements de l'opposition démocratique qui sont beaucoup plus enclins à gérer leurs querelles intestines que de se pencher véritablement sur la situation sociale et politique très chaotique, le président Idriss Déby n'apparaît pas non seulement comme un agent de stabilité dans la sous-région mais apparaît comme un acteur important dans la gestion des dissensions internes de l'opposition démocratique.