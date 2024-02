Tchad : l’opposition et la société civile appellent à une journée ville morte

L'annonce a été faite ce vendredi 24 février 2024 par les représentants des partis politiques et de la société civile, au siège du Parti Socialiste sans Frontières (PSF) à Klémat. À l'initiative du Mouvement de la Société Civile "Nous le Peuple", plusieurs partis politiques appellent à l'observance d'une journée ville morte prévue pour le lundi 26 février 2024. Cette action vise à protester contre l'augmentation des prix du carburant et la situation socio-économique difficile pour la population. Les organisateurs critiquent cette mesure comme un moyen pour l'État de renflouer ses caisses en prévision de la prochaine élection présidentielle.



Selon les organisateurs, 85 % des Tchadiens sortent chaque jour à la recherche de nourriture. Compte tenu de leur situation précaire, imposer de telles mesures antisociales leur demande trop d'efforts, ce qui est inacceptable selon eux.



Ils affirment que la hausse des prix du carburant entraîne inévitablement l'augmentation des prix de tous les produits sur les marchés et exacerbe l'insécurité alimentaire.



Le Mouvement "Nous le Peuple", le Parti Socialiste sans Frontières, Wakit Tama, l'Union pour la Refondation du Tchad (URT), la Fédération de l'Opposition Crédible (FOC), le M29, l'Alliance Panafricaine, ainsi que l'Union des Syndicats du Tchad (UST), invitent tous la population à participer massivement à la journée ville morte du lundi 26 février 2024 sur l'ensemble du territoire national pour exprimer leur opposition à cette hausse soudaine des prix du carburant.