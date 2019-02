Tchad : l’opposition exige la lumière sur la disparition d’Ibni Oumar, 11 ans après

Le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) dont Ibni Oumar Mahamat Saleh était le fondateur, a commémoré hier, dimanche 3 février, les 11 ans de la disparition de son leader charismatique, en présence de plusieurs acteurs de l’opposition démocratique et ceux de la société civile.



« Le pouvoir tchadien qui a envoyé ses éléments des forces de défense et de sécurité est entièrement responsable de la disparition et éventuellement de l’assassinat du secrétaire général du PLD, Pr. Ibni Oumar Mahamat Saleh. Tant que la lumière n’a pas été faite sur son assassinat, il reste imprescriptible. Des gens formellement identifiés qui l’ont enlevé, qui l’ont détenu, qui l’ont torturé et qui l’ont tué certainement, répondront de leurs actes même à titre posthume », a indiqué à Alwihda Info, le secrétaire général du PLD, Mahamat Ahmat Alhabo,.



« Il est de notre devoir chaque année d’organiser une journée commémorative. Tant qu’on a les moyens et tant que la vérité n’a pas été faite sur le sort d’Ibni Oumar, on continuera à manifester pour réclamer de façon incessante la vérité et la clarté sur le sort réservé à notre secrétaire général du PLD. Nous voulons savoir la vérité sur celui qui a donné l’ordre de l’enlever, de le torturer et surtout d’identifier les auteurs de son assassinat. On veut savoir où se trouve son corps parce qu’Ibni Oumar Mahamat Saleh demeure aujourd’hui sans sépulture », a déclaré Mahamat Ahmat Alhabo.