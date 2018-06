Tchad : l'organisation administrative du territoire se précise

A l'issue du conseil des ministres de ce jeudi 31 mai 2018, le conseil a analysé et approuvé le projet d'ordonnance déterminant les principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire de la République du Tchad.



"Dans un État unitaire fortement décentralisé comme le Tchad, les défis majeurs de notre efficacité et efficience administrative sont les mécanismes de conception, coordination, d'animation et de contrôle des services publics déconcentrés", a souligné Madeleine Alingué, porte-parole du gouvernement devant les médias.



Après analyse des manquements et des échecs des initiatives, précédentes, et conformément aux dispositions de la nouvelle constitution qui prône une structure de décentralisation simple et allégée, le projet d'ordonnance structuré en 4 titres et 10 articles réaffirme que la République du Tchad est organisée en circonscriptions administratives et en collectivités autonomes. Le projet défini que les collectivités autonomes correspondent à deux niveaux d'unités administratives.



​Ces unités administratives sont les provinces et les départements. La province comprend plusieurs départements et le département comprend plusieurs communes.