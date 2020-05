Tchad : l'organisation d'attroupements, cérémonies, réunions et retrouvailles est "interdit"

Le ministre en charge de la sécurité et de la défense, Mahamat Abali Salah, et le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaibo, ont signé samedi un arrêté conjoint n°035 portant règlementation de la circulation et attroupement de personnes pendant l'état d'urgence sanitaire.



La circulation et l'attroupement de personnes en République du Tchad sont réglementés comme suit :

Sont interdits :

- Les attroupements sur la voie publique et au domicile privé ;

- Les funérailles et places mortuaires ;

- Les transports d'une dépouille mortelle d'un quartier à un autre ou d'une localité à une autre ;

- L'organisation de toute cérémonie (mariage, azouma, baptême, sacrifice, etc.), réunion et retrouvailles.