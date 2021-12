Tchad : l'organisation panafricaine pour la paix en plaidoyer à l'Université HEC

Le panéliste Abdoulaye Fallati, par ailleurs président de l'organisation, a indiqué qu'au Tchad, la paix et la sécurité sont menacées par une multiplicité de causes, de plus en plus complexes, résultant de la variété de circonstances et d'influences perceptibles.



La lutte pour les ressources, les tensions ethniques, les conflits violents provoqués par certains individus, la criminalité organisée, le terrorisme et les trafiquants ont contribué à déstabilisation du Tchad, a-t-il ajouté.



Pour lui, cette perspective a fragilisé la paix et la sécurité au Tchad. Dès lors, pour comprendre ces situations conflictuelles, il faut d'abord saisir leurs dynamisme de fonctionnement et aussi comprendre comment les communautés les actionnent au gré de leurs intérêts économiques, politiques et sociaux dans un contexte de menaces asymétriques.



Pour l'ensemble des panélistes, pour intégrer la paix dans la société tchadienne, la contribution de chaque tchadien doit porter sur le développement, la justice sociale, la santé publique, la bonne gouvernance, la sécurité, la paix ainsi que la réconciliation, le vivre ensemble, l'investissement au Tchad, la stabilité politique, la lutte contre la pauvreté et la cohabitation pacifique pour un Tchad meilleur et émergeant.



Pour remédier aux situations conflictuelles qui gangrènent la consolidation de la paix au Tchad, les panelistes ont exhorté les étudiants de l'Université HEC Tchad à vulgariser le vivre ensemble et la paix dans tous leurs parcours, à la conscientisation et à lutter contre toutes les pratiques contraires au vivre ensemble.



Les étudiants ont pour leur part exprimé leurs préoccupations sur les conflits ethniques internes, ceux en milieu académique et ceux liés à l'accès et à l'utilisation des ressources agro-pastorales.