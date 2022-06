Tchad : l'orpaillage clandestin fait perdre des milliards de Fcfa à l’État chaque semaine (PCMT)

L’exploitation et la vente clandestine de l’or de Kouri-Bougoudi font perdre à l’Etat tchadien 57 milliards de F CFA par semaine, a déclaré le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, dans des propos rapportés par la direction de communication de la Présidence.



« Toutes les mesures édictées ici doivent être mises en application. Au cas contraire, je ne quitterai pas Kouri-Bougoudi », a instruit le chef de l’État.



Le gouvernement a pour consignes d'installer des comptoirs et règlementer l’accès au site pour faire entrer l’Etat dans ses droits. Tout expatrié devra avoir une carte de séjour en cours de validité et une autorisation préalable du ministère des Mines pour se livrer à l'orpaillage.