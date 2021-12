Tchad : l'université de Doba réceptionne deux bus flambants neufs

En visite de travail et d'inspection des institutions universitaires de la zone méridionale du pays, le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à l'Innovation, Mamadou Gana Boukar, a remis ce 16 décembre les clés de deux bus flambants neufs destinés à l'Université de Doba.



Les deux bus font partie des 35 nouveaux bus acquis par l'État au profit de l'enseignement supérieur.



Le secrétaire général de la province du Logone Oriental, Ngana Djekilar, représentant le gouverneur de la province, a réceptionné les clés, avant de les remettre au recteur de l'Académie du Sud, Pr. Mahmoud Youssouf.



Présents en masse, les étudiants ont exprimé leur euphorie et adressé leurs remerciements aux autorités.



Au cours de son déplacement, le secrétaire d'État Mamadou Gana Boukar a également rencontré les responsables académiques de l'Université de Doba, le bureau du Syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) ainsi que les délégués des étudiants.