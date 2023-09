Tchad : l’urgence des cantines scolaires pour lutter contre la déscolarisation

Face à la crise alimentaire que traverse le pays, exacerbée par les événements en Ukraine, la mise en place de cantines scolaires devient un filet de sécurité indispensable pour ramener et maintenir les enfants à l'école. Les dernières statistiques révèlent qu'environ 7,2 millions d'enfants sont déscolarisés, un chiffre alarmant pour un pays jeune en voie de développement.



Bien que la crise éducative tchadienne soit complexe et difficile à résoudre d'un coup, il est impératif de répondre aux besoins des ménages, en particulier les plus démunis qui peinent à nourrir leurs enfants. Assurer la fourniture scolaire, les frais de déplacement et la nourriture des enfants devient un défi insurmontable pour de nombreux parents.



La politique d'alimentation scolaire, basée sur le principe "un élève, un repas", demeure une solution incontournable. Le ministère de l'Éducation nationale doit collaborer étroitement avec le ministère de la production et de la transformation agricole, ainsi qu'avec ses partenaires, notamment le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM), pour mettre en place des cantines scolaires dans les établissements d'enseignement publics.



La couverture alimentaire est une priorité cruciale. Comme le dit un adage africain, "un ventre affamé n'a pas d'oreilles". Selon la situation alimentaire actuelle, plus de 62 millions d'élèves en Afrique ont bénéficié du repas scolaire, dont environ 10 millions pris en charge par le PAM. Par ailleurs, l'Union Africaine a instauré en 2016 le 1er Mars comme "Journée Africaine de l'alimentation scolaire", afin de rappeler aux ministres de l'éducation l'importance des cantines scolaires dans l'éducation des enfants.



Enfin, il est crucial de reconnaître que la couverture alimentaire est la clé pour accompagner les élèves dans leur formation. Les cantines scolaires sont le point de départ de l'apprentissage de l'autonomie et de la socialisation pour les enfants. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion Civique doit sérieusement réfléchir à la question de la couverture alimentaire.