Tchad : "l'usage inapproprié des réseaux sociaux met à mal l'unité nationale" (ministre communication)

N'DJAMENA - Le nouveau ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zene, a estimé jeudi, au cours de la passation de service, que "les médias classiques n'ont plus le monopole de la diffusion de l'information et l'accès à l'information s'est libéralisé, entraînant malheureusement des effets pervers appelés fakes news."



Il a ajouté que "l'usage inapproprié, voire abusif des réseaux sociaux, frisant la cybercriminalité, porte gravement atteinte à la vie privée, à nos moeurs, et met à mal l'unité nationale et le vivre-ensemble."



"Face à une telle évolution, aussi dangereuse que destructrice, nosu devons faire preuve d'imagination et de réactivité pour promouvoir la paix, la coexistence pacifique, la découverte et l'appropriation de notre patrimoine culturel, la mise en valeur des atouts et potentialités de notre pays, enfin de compte l'amour de la patrie", a dit Chérif Mahamat Zene.



Pour sa part, le ministre sortant Oumar Yaya Hissein, a porté à la connaissance de son successeur, de l'existence de projets importants du département. Il s’agit du projet de création d’une École de journalisme, d’un centre de formation aux métiers de l’audiovisuel au sein du ministère et la création d’une deuxième chaine de Télévision publique au sein de l’ONAMA.



"En ce qui concerne le premier projet, un arrêté du ministre de la Communication, a mis en place un comité de réflexion qui a rédigé le projet et proposé les textes juridiques appropriés. S’agissant du second projet, un comité de réflexion a également produit un rapport provisoire des activités mais le projet reste à finaliser", a précisé Oumar Yaya Hissein.