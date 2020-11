Tchad : l’usine de Baoré démarre d’ici un mois, le prix du ciment sera subventionné

L'usine de Baoré démarrera d'ici un mois, a instruit vendredi le chef de l'État Idriss Déby. Il indique qu'une subvention de cinq milliards de Francs CFA est versée par le Trésor public.



"Le prix du sac de ciment sera subventionné", annonce également le Maréchal du Tchad.



La cimenterie de Baoré a été inaugurée en 2012 par le chef de l'État. À l'époque, Idriss Déby avait affirmé que le prix du sac de ciment à la sortie de l’usine est fixé à 4.200 Francs CFA et que ce prix ne doit pas excéder 6000 Francs CFA sur le marché.



"Tout va rentrer dans l'ordre", a promis le 28 juillet dernier le ministre du Pétrole et des Mines, Oumar Torbo Djarma, suite à une réunion convoquée par le chef de l'État pour faire le point sur la rareté du ciment et la hausse de prix sur le marché.