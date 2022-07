TCHAD

Tchad : l'usine de production de la farine Yes fermée en attendant la contre-expertise

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Juillet 2022

Le ministère du Commerce et de l'Industrie a notifié à la société CPL Transformation la fermeture de l'usine de production de la farine de maïs YES et l'interdiction de la commercialisation dudit produit sur toute l'étendue du territoire national, en attendant les résultats de la contre-expertise diligentée par les services compétents.