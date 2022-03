Tchad : la 13e édition du festival culturel Moussey se tiendra en avril à Gounou-Gaya

Le secrétaire général local de Kodoma pour la ville de N’Djamena Abraham Wegeuna Gagara a annoncé ce 25 mars 2022 l’organisation du festival culturel Moussey du le 7 au 10 avril prochain à Gounou-Gaya.



Selon Wegeuna Gagara Abraham, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cet événement qui célèbre l’art et la culture Moussey. « Le bureau national exécutif est a pied d’œuvre depuis fort longtemps pour la réussite de cet important événement. De Gobo par Cameroun, en passant par Gounou gaya, et ici même à N’Djamena, des assemblées et réunions ont été faites », résume-t-il. Les activités sont déjà réalisées. « Gounou-Gaya, terre d’accueil et d’hospitalité vous attends a bras ouverts du 7 au 10 avril 2022 pour que la fête soit belle », a-t-il conclu.