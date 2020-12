Tchad : la 1ère édition de l'école de la gouvernance de l'Internet est lancée

N'Djamena - La première édition de l'école tchadienne de la gouvernance de l'Internet (TdSIG) a été lancée lundi à l'hôtel La Résidence. L'évènement est organisé par le ministre des Postes, de l'Économie numérique et de la Coopération internationale, l'Agence de développement de technologie de l'information et de la communication (ADETIC) et l'organisation House Of Africa.



Durant deux jours, les assises vont permettre de partager des connaissances sur l'écosystème mondial de l'internet afin de rapprocher les étudiants, la jeunesse et les professionnels de l'économie numérique.



Le représentant du ministre des Postes et de l'Économie numérique, Mahamat Saleh Brahim, souligne que l'ADETIC, avec House Of Africa, a mis en place l'école tchadienne de la gouvernance de l'Internet pour répondre aux besoins du personnel des différentes institutions de I'État et plus globalement dans le cadre de la vulgarisation des TIC.