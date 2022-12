Tchad : la 1ère édition du Forum économique du Guéra lancée à Mongo

La cérémonie d'ouverture est organisée dans les locaux de l'Université polytechnique de Mongo en présence du ministre des Affaires Culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme, Abakar Rozzi Teguil, du gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, du secrétaire général de la province du Batha, Abdel-Aziz Mahamat Maye, ainsi que des conseillers nationaux et d'autres personnalités.



Le président du comité d'organisation, Ali Garboa, rappelle que ce forum n'est pas un meeting politique mais plutôt un cadre d'échanges d'idées et d'expériences. Il ajoute que c'est un lieu de brassage, de formation et d'éducation.



Le mnistre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme, Abakar Rozzi Teguil, a lors de son intervention, déclaré que ce forum entre en droite ligne de la vision des plus hautes autorités et met à contribution les actions des filles et fils de la province du Guéra. Pour lui, le développement du Tchad passe par la communion de tous les fils du Tchad.



Lançant officiellement les travaux du FOREG, le gouverneur de la province du Guéra, Adoum Forteye Amadou, se réjouit de la tenue du forum dans ladite province. Il précise que cet événement constitue un réconfort car il contribue à éveiller la conscience des citoyens et particulièrement les jeunes. Prenant connaissance des objectifs du forum et des thématiques retenues, Adoum Forteye Amadou félicite vivement les initiateurs.



La première édition du Forum économique du Guéra, est prévu du 11 au 18 décembre 2022.