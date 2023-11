Tchad : la 2ème édition de l'émission "Ma Musique Ma Joie 3M-J Talents" lancée sur Radio Mandela FM

D'après le coordinateur de "3M-J Talents", Djouwaikina Djimtabé, cette compétition, initiée par l'émission "Ma Musique Ma Joie", débutera le jeudi 16 novembre 2023 et se déroulera sur une période de trois mois. L'émission sera diffusée tous les jeudis à partir de 16h00, avec différentes étapes incluant les huitièmes et quarts de finale, qui auront lieu sur l'antenne de Radio Mandela FM à 16h30. La finale se tiendra en public.



L'organisation lance un appel aux partenaires pour valoriser cette initiative, qui vise à encourager la culture musicale et les artistes tchadiens.



Il est important de rappeler que "Ma Musique Ma Joie" est une émission radiophonique diffusée chaque jeudi sur Radio Mandela FM. Les candidats sont invités à se présenter à la radio pour participer à la compétition.