Tchad : la 3e édition du "Trophée des Lycéens" bientôt lancée

L'Association Future Team Tchad a tenu un point de presse au siège de l'association en préparation du lancement de la troisième édition de la compétition "Trophée des Lycéens". Le président du comité d'organisation, Dr. Bïdjam Abbia Aryon, a souligné les défis actuels du système éducatif tchadien, tels que la délinquance juvénile, le système éducatif obsolète et l'absence de culture de la lecture, de la recherche et de l'innovation. Ces problèmes contribuent à la baisse du niveau scolaire au Tchad.



Dans ce contexte, la troisième édition de la compétition "Trophée des Lycéens" sera lancée dans les semaines à venir, avec des innovations telles que son extension à trois provinces du Tchad : N'Djamena, le Logone Occidental et l'Ouaddai. Cette compétition vise à encourager l'engagement des jeunes lycéens et lycéennes à travers des activités stimulantes, favorisant le dialogue, l'échange et la coopération.



La compétition couvrira plusieurs disciplines, notamment les sciences (physique, chimie, biologie, géologie, écologie), les mathématiques, la littérature, les sciences humaines (histoire, géographie, sciences sociales) et la culture générale. Cette initiative vise à renforcer le vivre-ensemble et la solidarité entre les jeunes lycéens et lycéennes du Tchad.